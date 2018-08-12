جامعة عجمان تخصص منحة أكاديمية باسم "كرسي زايد"

المصدر: دبي-وام

خصصت جامعة عجمان منحة أكاديمية باسم "كرسي زايد" لتدريس طالب مجاناً يتم قبوله هذا العام ترشحه جمعية بيت الخير التي أطلقت مبادرة جديدة لدعم التعليم في الجامعات وتوفير الفرص لأبناء الأسر المتعففة ومحدودة الدخل.

وكانت جمعية بيت الخير قد أعلنت في وقت سابق عن اقتراح قيام كل جامعة بتقرير منحة دراسية مجانية لطالب أو طالبة حتى التخرج من أحد الكليات التي تختارها الجامعة من بين أكثر الطلبة حاجة ليدرس القانون أو الإعلام والعلوم الإنسانية أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التربية والعلوم الأساسية وذلك ضمن مبادرات عام زايد.

وثمن عابدين طاهر العوضي مدير عام "بيت الخير" تخصيص جامعة عجمان منحة أكاديمية باسم "كرسي زايد" موجهاً الشكر لإدارة الجامعة. وأكد "العوضي" أن المبادرة تأتي ضمن برنامج التعليم الذي أعدته الجمعية لهذا العام والذي يتضمن تزويد ما يقرب من 15 ألف طالب محتاج بالقرطاسية ودعم الطلبة الجامعيين من خلال مشروع "تيسير" لدعم الطلبة الجامعيين والمعسرين الذين تمنعهم قلة ذات يد ذويهم عن تسديد رسوم المدارس والجامعات والذي يقدم لهؤلاء كل المستلزمات الدراسية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكمبيوتر اللوحي وبدل الطعام والمواصلات كما يغطي تكاليف مشاريع التخرج.