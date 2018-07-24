قائمة بأسماء 204 جامعة موصى بها من "دائرة التعليم" للدراسة في الخارج

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة، قائمة بالجامعات المعتمدة للابتعاث خارج الدولة، وأوصت الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج بالالتحاق بإحدى هذه الجامعات، والتي تم اختيارها بناءً على التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أنها بات بإمكانها تقديم بعثات دراسية لأعداد كبيرة من الدارسين وذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وضمت القائمة 2014 جامعة، منهم 118 جامعة في الولايات المتحدة الأميركية، و37 جامعة في قارة أوربا "35 جامعة في المملكة المتحدة، و2 في إيرلندا"، و27 جامعة في قارة أسيا "10 جامعات في الصين، و8 في اليابان، و7 في كوريا، و2 في سنغافورة" و11 جامعة في قارة أوقيانوسيا "11 جامعة في استراليا و2 في نيوزلندا" ، بالإضافة إلى 9 جامعات في كندا.

للإطلاع على قائمة الجامعات الموصى بها للابتعاث خارج الدولة 2018 (الولايات المتحدة الأميركية)، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على قائمة الجامعات الموصى بها للابتعاث خارج الدولة 2018 (قارة أوروبا)، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على قائمة الجامعات الموصى بها للابتعاث خارج الدولة 2018 (قارة أوقيانوسيا)، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على قائمة الجامعات الموصى بها للابتعاث خارج الدولة 2018 (كندا)، يرجى الضغط على هذا الرابط.

للإطلاع على قائمة الجامعات الموصى بها للابتعاث خارج الدولة 2018 (قارة آسيا)، يرجى الضغط على هذا الرابط.