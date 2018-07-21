3 طالبات يبتكرن عربة تسوق ذكية

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت ثلاث طالبات في مدرسة دبي الوطنية، جهاز تسوق ذكياً للمكفوفين، يرشدهم خلال وجودهم في الأسواق إلى الأماكن المختلفة، ويمكنهم من التسوق بشكل مستقل، من خلال أوامر صوتية، وأطلقن على الجهاز اسم خريطة المكفوفين (Map for Blind).

وقالت الطالبات نور خالد، وسارا فكري، ومزنة المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «نهدف من خلال المشروع إلى حل أحد التحديات التي يواجهها المكفوفون، وهو الوصول إلى منتجات التسوق والحصول على الاتجاهات الصحيحة للمنتجات المطلوبة بشكل مستقل».

وأوضحن أن الشخص المكفوف يدخل قائمة التسوق الخاصة به بصوته من خلال مكبر الصوت (الميكروفون) المرفق بالعربة الذكية، ثم تحوّل العربة القائمة إلى اتجاهات، وتوجه الفرد إلى المنتج المطلوب عن طريق جهاز التعرف إلى الصوت (Easy VR) الذي سيتعرف إلى المنتجات، ويحولها إلى أوامر، ومن خلال اتباعه التوجيهات الصادرة سيعرف الشخص متى ينعطف يميناً أو يساراً، ومتى يتوقف عندما يقترب من العقبات، أو متى يعرف أنه وصل إلى الوجهة النهائية التي يريدها.

وذكرت الطالبات أن كل سلعة سيكون اسمها محفوظاً داخل الجهاز في العربة وكذلك مكان وضعها على الأرفف، وعندما ينطق الشخص اسم السلعة في «الميكروفون»، سيحدد الجهاز الجهات التي يجب أن يسلكها.

وأفادت الطالبات بأن المشروع يتكون من أربع عجلات للعربة وموتور، وجهار الأردوينو، وجهاز استشعار المسافة، ومكبر الصوت «الميكروفون»، وجهاز التعرف إلى الصوت، مضيفات: «استغرقنا في تنفيذ المشروع مدة تراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر وواجهنا الكثير من الصعوبات والعقبات في البرمجة، إذ عندما بدأنا هذا المشروع لم تكن واحدة منا تعرف البرمجة، ومن ثم تلقينا الدعم الكامل في هذا الأمر من مشرفتنا معلمة الفيزياء نفيسة الجبّان».

وقالوا إنهن أجرين تجارب على الجهاز في المدرسة، وخلال مشاركتهن في معرض «بالعلوم نفكر 2018» الذي نظمته مؤسسة الإمارات في دبي خلال شهر أبريل الماضي، وحصل الجهاز على المركز الأول في المعرض بفئة أصحاب الهمم.

وقالت الطالبات: «نعتزم أن نزود العربة بجهاز تتبع الخطوط (line follower) مستقبلاً، لأن هذا الجهاز لتحسين سير العربة في مركز التسوق».