«التعليم والمعرفة»: ربط المخصصات الشهرية لطلبة المنح والبعثات بأدائهم الدراسي

المصدر: عمرو بيومي ـــ أبوظبي

أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأن عدد الطلبة المقبولين في منحة الدائرة لدراسة درجة البكالوريوس، منذ بدء برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين، 1816 طالباً وطالبة في جامعات متميزة داخل الدولة وخارجها، فيما يمنح الطالب المبتعث للخارج أو الحاصل على منحة دراسية داخل الدولة مبلغاً شهرياً، حسب مكان دراسته والدرجة العلمية وحالته الاجتماعية، وذلك منذ بداية البعثة حتى أول معدل تراكمي، ويتم احتساب المخصصات المالية للطالب بعد ذلك، وفقاً لنتائجه ومعدله التراكمي، وذلك وفقاً للقرار رقم (351) لسنة 2017.

تأجيل البعثة أجازت لائحة المنح والبعثات للطالب المبتعث من قبل دائرة التعليم والمعرفة، تأجيل أو إيقاف الدراسة، حيث تتيح اللائحة للطالب إيقاف الدراسة لمدة فصل دراسي في التعليم الجامعي الواحد أو ما يعادله، بعد أخذ الموافقة المسبقة من الدائرة، كما يجوز للدائرة تأجيل أو إيقاف تسجيل دراسة المبتعث متى كان ذلك ضرورياً، ولمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً آخر أو ما يعادله، وفقاً لحالات وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو في حالة الإصابة أو المرض. 13 ألف درهم راتباً شهرياً للطالب المبتعث في الخارج، و4000 درهم للمنح الداخلية.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة، في ردها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تحرص سنوياً على استقطاب مجموعة من الطلبة المتميزين، لمواصلة تعليمهم الجامعي في عدد من التخصصات الحيوية، التي تلبي الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية الداعية إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن عدد الطلبة الدارسين في منحة دائرة التعليم والمعرفة (درجة البكالوريوس) 697 طالباً وطالبة، داخل الدولة وخارجها.

وأوضحت أن برنامج المنح والبعثات الدراسية لنيل درجة البكالوريوس، يستفيد منه الطلبة المواطنون المتفوقون الحاصلون على شهادة الصف الثاني عشر أو ما يعادلها بمعدل 85% فما فوق، والحصول على قبول أكاديمي غير مشروط، واجتياز امتحانEmSAT الرياضيات بنتيجة 110 فما فوق، واللغة الإنجليزية بنتيجة 125 فما فوق، أو ما يعادلهما لطلبة الصف 12، فيما يشترط على طلبة الجامعات المواطنين حصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3.00 فما فوق، مع إتمام ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية واجتياز اختبار امتحان IELTS بنتيجة 5.5 فما فوق، بالإضافة إلى اجتياز جميع الطلبة للمقابلة الشخصية.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج المنح والبعثات الدراسية يشمل العديد من التخصصات العلمية داخل الدولة، منها الطب والعلوم الصحية (الطب)، الهندسة والعلوم (الميكانيكية، والكيميائية، والكهربائية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا)، والإدارة والاقتصاد (المالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء)، فيما تتضمن التخصصات التي حددتها الدائرة للمنح والبعثات خارج الدولة تخصصات الطب والعلوم الصحية (الطب)، والهندسة والعلوم (الميكانيكية، والكيميائية، والكهربائية، والإلكترونية، والنووية، والصناعية، والطيران، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا، وعلوم المواد، وعلوم الفضاء، والكيمياء الصناعية، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة)، الإدارة والاقتصاد (المالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء).

ووفقاً للقرار رقم (351) لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية، يمنح الطالب المبتعث للخارج أو الحاصل على منحة دراسية داخل الدولة مبلغاً شهرياً حسب مكان دراسته والدرجة العلمية وحالته الاجتماعية، وذلك منذ بداية البعثة حتى أول معدل تراكمي، فيما يتم احتساب المخصصات المالية للطالب بعد ذلك وفقاً لنتائجه ومعدله التراكمي، وذلك وفقاً للقرار رقم (351) لسنة 2017، الصادر أخيراً.

ويحصل طالب البكالوريوس، منذ بداية البعثة حتى أول معدل تراكمي على مبلغ 4000 درهم شهرياً إذا كانت الدراسة داخل الإمارات، أو 13 ألف درهم إذا كانت خارج الدولة، وبعد ذلك يحصل الطالب الحاصل على معدل تراكمي بين 2.0 إلى 2.9 نقطة على 4000 درهم شهرياً إذا كانت الدراسة داخل الإمارات، أو 13 ألف درهم خارج الدولة، فيما يحصل الطالب الحاصل على معدل ما بين 3.0 إلى 3.49 نقاط على مبلغ 5000 درهم شهرياً إذا كانت الدراسة داخل الإمارات، أو 15 ألف درهم شهرياً خارج الدولة، ويرتفع المبلغ إلى 6000 درهم في حال حصول الطالب على معدل تراكمي ما بين 3.5 إلى 4.0 نقاط.