"التعليم والمعرفة" تحدد تخصّصات المنح الدراسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة، عدداً من التخصصات العلمية للمنح الدراسية للعام الأكاديمي 2018 – 2019.

وتضمنت المنح الدراسية داخل الدولة تخصصات الطب والعلوم الصحية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا، والمالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء.

وشملت التخصصات التي حددتها الدائرة للبعثات الدراسية خارج الدولة تخصصات الطب والعلوم الصحية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية، والهندسة النووية، والهندسة الصناعية، وهندسة الطيران، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا، وعلوم المواد، وعلوم الفضاء، والكيمياء الصناعية، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة، والمالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء.