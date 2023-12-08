مناشدة الأرض.. لأجل مصيرنا الواحد

موكب بكل الألوان يختصر خارطة العالم، ويعبّر عن تراث من الشرق والغرب، في «مدينة إكسبو دبي»، لتشارك تلك الشخصيات المرحة في توصيل رسالة قمة المناخ «كوب 28»، عن ضرورة التعاون والتضامن بين كل البشر، من أجل إنقاذ «بيتنا المشترك»، لأن مصيرنا واحد، فرئة كوكبنا بحاجة إلى هواء أكثر نقاءً، وأقل تلوّثاً، إذ تواجه الأرض تحديات مصيرية، وتناشد الجميع - حكومات وأفراداً - لأجل المستقبل الأخضر الخالي من الانبعاثات الكربونية، والهواء والكوارث البيئية، التي يسببها التغيّر المناخي.