بين الماء والخضرة.. رحلة «كوب 28» مستمرة

وسط الأماني بعالم أقل احتراراً، وأكثر خضاراً، تتواصل رحلة مؤتمر المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي التي تُعد نموذجاً للاستدامة، وتحفل بالكثير من الممارسات الصديقة للبيئة، والتي تعلن عن نفسها أمام الضيوف والمشاركين في الحدث العالمي الذي يستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، من المساحات الخضراء التي تكسو المدينة، إلى طرق التنقل النظيفة، إلى صنابير المياه التي تروي الضيوف، وتوفر بدائل عملية تسهم في الحفاظ على كوكب الأرض.