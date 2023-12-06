أجيال الغد في قلب الاستدامة

بقبعات زرقاء تشبه لون كوكبنا، ملوحين بعلامات النصر والتفاؤل بالمستقبل.. أجيال الغد، وطلبة المدارس، بين جنبات «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي، حيث يجتمع العالم، وكل المعنيين بالتحديات المناخية، وما ينتظر الأرض من تداعيات إذا لم يتم تدارك الأمر، واكتشاف حلول يلتزم بها الجميع من أجل سنوات مقبلة أكثر إشراقاً وازدهاراً، باحترام البيئة، وصون مقدراتها الغالية، من أجل هذه الوجوه الواعدة التي ستقود مسيرة التغيير غداً نحو الأجمل والأفضل.