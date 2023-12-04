زهور.. وتفاؤل يغمر كل الوجوه

أيادٍ سعيدة بما تحتضنه من ورود، ووجوه - من الشرق والغرب - يغمرها التفاؤل، وتحدوها الآمال العريضة في مؤتمر المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 الجاري بمدينة إكسبو دبي، وسط حضور نوعي لم تشهده مؤتمرات المناخ من قبل، وكذلك بإطلاق نتائج ومبادرات إيجابية تبعث على الأمل منذ الأيام الأولى للحدث العالمي، الذي يسعى إلى الحفاظ على كوكبنا الأم، والخروج - رغم التحديات الكبيرة - بحلول مبتكرة وجدية لكل ما يهدّد الأرض وما عليها، لأجل مستقبل خال من الكوارث المناخية.