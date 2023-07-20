القطاع الخاص يساهم في القضاء على البطالة ويدعم توجهات الشباب

كان الشباب الخليجي أكثر تفاؤلاً بشأن بدء أعمالهم الخاصة، حيث قال 58% منهم إن بدء الأعمال في بلدانهم "سهل جداً وسهل إلى حدٍّ ما".

كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته شركة "أصداء بي سي دبليو" الإماراتية عن أن التوجه نحو الأعمال الخاصة أصبح أحد أبرز التوجهات الجديدة للشباب الخليجي والعربي.

ووفق ما ذكر الاستطلاع فإن 42% من الشبان والشابات العرب يرغبون في بدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبدت هذه الرغبة أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 53%.

وسجل توجه الشباب في دول شرق المتوسط نحو الأعمال الخاصة نسبة 39%، وفي شمال أفريقيا 37%.

وتعكس هذه النسب الحماس المتزايد تجاه ريادة الأعمال، وميل الشباب للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الوظائف الحكومية.

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وبحسب الاستطلاع، كان الشباب الخليجي أكثر تفاؤلاً بشأن بدء أعمالهم الخاصة، حيث قال 58% منهم إن بدء الأعمال في بلدانهم "سهل جداً وسهل إلى حدٍّ ما"، مقابل 79% من شباب دول شرق المتوسط و73% من شباب شمال أفريقيا قالوا إن الأمر "صعب جداً، وصعب إلى حد ما في بلدانهم".

وفيما يخص قطاعات الأعمال التي يفضلونها قال 15% من الشباب المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون بدء أعمالهم الخاصة في قطاع التكنولوجيا.

ويلي قطاع التكنولوجيا، التجارة الإلكترونية 13%، والمجالات الإبداعية 11%، والتصنيع 11%، والعقارات 10%، والمطاعم وخدمات الطعام 9%، وقطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتعليم 7% لكل منها.