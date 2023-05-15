معرض "إثراء" للتوظيف .. منصة لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي

أكدت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة أن “معرض إثراء الأول للتوظيف “ يوفر منصة مثالية للجهات الخاصة المشاركة للالتقاء بالكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات ذات الصلة وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعات المختلفة ذات الصلة بالبنوك والتأمين وشركات الصرافة والتمويل والخدمات الاستشارية والإرشادية التي يقدمها المعرض بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ”نافس” بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على تطوير وتأهيل الكفاءات الإماراتية والارتقاء بها لتقود مسيرة التطور في الخمسين عاما المقبلة.

وقالت البلوشي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / .. إن المعرض - الذي انطلق مطلع مايو الجاري ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه بمقر المعهد في دبي - شهد إقبالا لافتا حيث وصلت الأعداد لأكثر من 1010 متقدمين حيث يمثل الاستثمار في دعم الكوادر المواطنة أساس نجاح الخطط الاستراتيجية للدولة.

وأوضحت أن المعرض يأتي تنفيذا لخطة معهد الإمارات المالي الاستراتيجية بدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، ويندرج ضمن خطة برنامج "إثراء" الذي تم إطلاقه بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي والذي يهدف لتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026 وخلال عام 2022.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن توظيف 1200 في القطاع المصرفي ،ويتم حاليا إعداد 850 مواطنا من خلال وظائفهم التخصصية لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي من خلال برنامج "إثراء" ومراحله التأهيلية الثلاث عبر إدراجهم في مسارات تدريبية مختلف في مجالات تخصصية بالتعاون مع معهد هونغ كونغ المصرفي ومعهد تشارترد بانكر البريطاني ومجموعة من أكبر الجامعات ومراكز التدرب العالمية لتأهيل جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال خلال السنوات الخمس القادمة.

وذكرت أن المعرض الذي خصص لحاملي شهادة البكالوريوس إضافة إلى حملة الثانوية العامة ، تم خلاله إجراء مقابلات توظيف في عدد من البنوك وشركات التأمين المشاركة في المعرض على أن يتم في مراحل لاحقة إجراء المقابلات التالية والتقييمات خلال الفترة القادمة .. مبينة أن كل من قاموا بعمل المقابلات قد تم اختيارهم عبر رابط التقييم المخصص للمقابلات الوظيفية خلال المعرض للتأكد من استيفائهم لشروط التقديم و توجيههم للوظائف المناسبة لهم .

ولفتت إلى أن معرض " إثراء الأول " يضم أكثر من 50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة ضمن مبادرة برنامج إثراء القطاع المالي وهو المشروع الوطني الذي يشرف عليه معهد الإمارات المالي لتوفير 1500 وظيفة 700 منها في القطاع المصرفي و300 في قطاع التأمين و500 في قطاع الصرافة وحوالي 50 في شركات التمويل وذلك من خلال التعريف بالمصارف والشركات الرائدة في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني الدولة.

وذكرت أن المعرض سيقام بمقر المعهد في أبو ظبي يومي 17 و18 مايو الجاري والمخصص لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق وخريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق إضافة إلى خريجي الثانوية العامة حيث تعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.

وأوضحت نورة البلوشي أن معهد الإمارات المالي يلعب دورا رائدا في التعليم والتدريب المصرفي والمالي في المنطقة عبر توفير وتقديم عدد كبير من الشهادات العالمية على أعلى مستوى من خلال شراكات استراتيجية بين المعهد وأكبر مؤسسات التدريب والتعليم على مستوى العالم مثل جامعة أكسفورد في بريطانيا و إم آي تي في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل بجد على جذب وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي ودمجها فيه.

ولفتت إلى أن معرض “إثراء الأول “ شكل منصة لربط المرشحين مع شركات التوظيف ودعم الخبراء الوطنيين القادرين على قيادة قطاع المال في المستقبل وهذا يتوافق مع مهمة المعهد الوطنية لتعزيز التعليم والتدريب المصرفي والمالي في الدولة ، وقالت : ” من خلال هذا المعرض التوظيفي الأول ندعم كافة أبناء الوطن الباحثين على فرص وظيفية ونؤكد استمرار سعينا وتكريس كل جهودنا لتحقيق مصلحتهم ومصلحة الوطن”.