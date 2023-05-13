5 اختصاصات ميدانية لـ «مجلس شباب نافس»

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أن مبادرات دعم توظيف المواطنين لدى شركات القطاع الخاص، تشمل الكوادر الوطنية من الموظفين لدى شركات المناطق الحرة العاملة في الدولة، موضحة أن التسجيل في منصة «نافس» متاحاً لهذه الفئة بشروط المستخدمين الآخرين نفسها، وذلك للاستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها المنصة.

فيما حددت استراتيجية عمل «مجلس شباب نافس»، التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خمسة تخصصات أو مهام ميدانية رئيسة يقوم بها مجلس الشباب خلال الفترة المقبلة، أبرزها اقتراح الفعّاليات الشبابية التي من شأنها تمكين المواطنين الشباب ودعم عملهم في القطاع الخاص، والمشاركة في الأنشطة والتغطيات الإعلامية والحلقات الحوارية.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الاستراتيجية المستقبلية الكاملة الخاصة بتنظيم عمل «مجلس شباب نافس»، الذي دشّنه المجلس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، التي تتضمن توجهات وخطط عمل ومبادرات تتماشى مع استراتيجية وأهداف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبما يحقق الأهداف والتوجهات الحكومية الساعية لتوطين 10% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص بحلول عام 2026.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الاستراتيجية الجديدة لـ«مجلس شباب نافس»، التي رفعها إلى وزارة الثقافة والشباب، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي، وحدّدت خمس مهام رئيسة لـ«مجلس شباب نافس»، يقوم بها خلال الفترة المقبلة، تشمل «اقتراح الفعّاليات الشبابية التي من شأنها تمكين المواطنين الشباب ودعم عملهم في القطاع الخاص، والمشاركة في الأنشطة والتغطيات الإعلامية والحلقات الحوارية، وكذلك مشاركة قصص النجاح والإنجازات التي تحققت، إضافة إلى رفع التوصيات التي يتقدم بها الشباب إزاء الموضوعات الخاصة ببرامج ومبادرات (نافس)، وأخيراً، الترويج المجتمعي لجائزة (نافس) والمبادرات الإيجابية ذات الصلة».

ووفقاً لاستراتيجية عمل «مجلس شباب نافس»، التي تمت صياغتها عن طريق جلسات عصف ذهني وتبادل الأفكار والالتزام بالمسؤوليات والأدوار من جانب أعضاء المجلس، سيتولى المجلس متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الفرص الممكنة كافة، بما يعزز نجاح جهود الدولة الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتطوير الكفاءات المواطنة، كما سيعمل على تعميم الاستفادة من تجارب نجاح أعضاء المجلس في عملهم بالقطاع الخاص، وتقديم هذه التجارب كنماذج يحتذى بها في التميز والنجاح في هذا القطاع، لاسيما أن أعضاء المجلس لهم دور محوري كسفراء وممثلين لشباب الوطن العاملين في القطاع الخاص.

وأعرب مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن ثقته الكاملة بأن الشباب الذين تم اختيارهم لعضوية مجلس نافس للشباب، برئاسة أحمد العمودي، سيكونون خير سفراء لبرنامج «نافس»، وتجسيد مبادراته على أرض الواقع أمام المجتمع، خصوصاً الشباب المواطنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية مكثفة مع مجلس نافس للشباب، لتأكيد المهام والأدوار المطلوبة من الأعضاء، ومناقشة الأعضاء حول المبادرات التي تعود بالنفع على الشباب المواطنين وتعزيز فرص تأهيلهم وتوظيفهم في القطاع الخاص، وكذلك المبادرات والمشروعات المستهدف إنجازها خلال العام.

وجدّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية دعوته للشباب المواطنين، إلى تحديث بياناتهم المهنية الخاصة بالتسجيل لدى منصة «نافس»، وذلك لضمان الحصول على فرص العمل أو التأهيل المناسبة لدى الجهات المسجلة في المنصة التوظيفية.

الكوادر الوطنية لدى شركات المناطق الحرة

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن للكوادر الوطنية من الموظفين لدى شركات المناطق الحرة العاملة في الدولة، التسجيل في منصة «نافس»، بشروط المستخدمين الآخرين

نفسها، وذلك للاستفادة من الفرص التي تقدمها المنصة، وكذلك الحصول على المزايا التي يحصل عليها المواطنون العاملون لدى شركات القطاع الخاص نفسها.

وأوضح المجلس أنه بمجرد التقدّم لتسجيل المواطن العامل في أي من شركات المناطق الحرة على المنصة باستخدام الهوية الرقمية، سيتم التحقق من ملف تعريف المستخدم لموظفي المنطقة الحرة، والموافقة عليه من قبل مسؤول «نافس» قبل تقديم أي طلب.