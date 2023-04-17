5 جهات أكاديمية وعملية تؤهّل الكوادر المواطنة للعمل في «الخاص»

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أنه تم إسناد تنفيذ المبادرات الأربع المتعلقة بتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص، إلى خمس جهات أكاديمية وعملية من الشركاء الاستراتيجيين لـ«نافس».

وأوضح المجلس، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هناك جهتين ستتوليان تنفيذ برنامج «كفاءات»، الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة لتدريب المواطنين وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية عالمية، هما أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الذي يعد الذراع التجارية والبحثية والتدريبية لكليات التقنية العليا.

وأشار إلى أن كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، تُعنى بتنفيذ برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض، الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض، عبر المنح الدراسية المدفوعة، ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، وذلك في إطار خطط تأهيل وتمكين 10 آلاف مواطن في القطاع الصحي، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أنه تم إسناد الإشراف على تنفيذ برنامج «خبرة» إلى عدد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة، التي تتناسب مع معايير البرنامج التدريبي، الذي تصل مدته إلى 12 شهراً، مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة.

فيما نوّه المجلس بأن المؤسسة الاتحادية للشباب، تقوم بتنفيذ برنامج «الإرشاد الوظيفي»، الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه الوظيفي التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة، بالإضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية.

وذكر المجلس أن جميع الجهات التي تتولى تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية تعمل بإشراف وتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، موضحاً أنه يحق لأي مواطن إماراتي يبلغ من العمر ما بين 18 و60 عاماً، ويرغب في الاستفادة من برامج «نافس»، التسجيل في منصة نافس، سواء للبحث عن عمل أو إيجاد فرص تدريبية، أو التقديم على إحدى البرامج.