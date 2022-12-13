"التقنية" تعلن عن وظائف لخريجيها في الفترة من 14 إلى 22 الجاري

أعلنت كليات التقنية العليا أمس عن إطلاق مبادرة لدعم توظيف الشباب الإماراتي في أبرز مؤسسات القطاع الخاص، في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري، تحت شعار "جاهز للقطاع الخاص".



وأفادت الكليات بأن المبادرة حصرية لخريجيها، بالتعاون مع الشركاء في التنمية الاقتصادية، داعيةً خريجيها إلى سرعة التسجيل في المبادرة عن طريق الرابط http://forms.office.com/r/4XZP4YGT9M.

واحتفت الكليات، أخيراً، بدفعة "رهان المستقبل" من خريجي وخريجات العام 2022 والبالغ عددهم جميعاً (3344) خريجاً وخريجة، ممن أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية.



وكان من بينهم تخريج (1104) طلاب في كليات التقنية العليا من دفعة "رهان المستقبل" على مستوى إمارة أبوظبي، وتخريج 575 طالبة في إمارة أبوظبي، وتخريج دفعة “رهان المستقبل” للعام 2022، الذي نظمته ‎#كليات_التقنية_العليا بالشارقة للاحتفاء بـ (582) خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.



كما احتفت الكليات بتخريج طالبات 245 خريجة من دفعة رهان المستقبل، في دبي، سيشكلن بكفاءاتهن شريكات جُدد في البناء والتنمية وصناعة القرار، و أثبتن بجدارة حضورهن في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتخريج 333 خريجاُ وخريجة من فرع الكليات في رأس الخيمة، وتخريج طلاب الكليات في ‎دبي والبالغ عددهم (273) خريجاً دفعة "رهان المستقبل" العام 2022.