"نافس" يوظف 1000 مواطن في قطاع تجارة التجزئة

أبرم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، اتفاقية ضمن برنامج "كفاءات" لتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لــ 1000 مواطن ومواطنة للعمل في قطاع تجارة التجزئة بالدولة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتوطين هذا القطاع الحيوي الهام.



وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي: "هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية "أبوظبي التقني" لبناء شراكات استراتيجية قوية مع كافة الجهات المتميزة، ومنها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تدريب وتطوير وصناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في كافة التخصصات الهندسية والتكنولوجية والإقتصادية التي تنسجم مع المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية في الدولة".



وأضاف الشامسي: "مركز أبوظبي التقني، يقوم بموجب هذه الاتفاقية بابتكار وتنفيذ برامج التدريب والتطوير والمؤهلات المهنية التي يطلبها "نافس" من أجل العمل المشترك نحو تمكين المواطنين من التوظيف بعد الحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة ومنها شهادة المستوى الثاني والثالث والرابع ودرجة الدبلوم في عمليات تجارة التجزئة، بما يضمن توظيف المواطنين في قطاع التجزئة عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع الشركات في القطاع الخاص".



وتابع: " سيحصل المواطنين المنتسبين في البرنامج على عقد توظيف مع إحدى شركات القطاع الخاص كما يلتزمون ببرنامج الدراسة خلال العمل؛ في أحد المعاهد المتخصصة التابعة لمركز أبو ظبي التقني.



ومن جهته أكد أمين عام ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن هذه الاتفاقية الحيوية تأتي تتويجاً لجهود "نافس" و"أبوظبي التقني" نحو ضرورة تكامل دورهما وتأكيداً على رغبتهما في تحقيق شراكه قوية وقابله للاستمرار بينهما، تعمل وفق استراتيجية "نافس"، للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري وطني منتج ومستدام في القطاع الخاص.



وشدد المزروعي، على أن ثقة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في قدرات "أبوظبي التقني" لاقتراح وتنفيذ برامج تدريب وتمكين المواطنين من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص للحصول على مؤهلات معتمدة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل وفق توصيات المجلس.