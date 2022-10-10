12 شهادة مهنية «معتمدة عالمياً» لموظفي الحكومة

أتاحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لموظفي الوزارات والجهات الحكومية الحصول على 12 برنامجاً ودورة مهنية معتمدة من جهات عالمية، وذلك ضمن مبادرة الشهادات المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، داعية الموظفين إلى سرعة الاستفادة من عروض الأسعار التفضيلية المتاحة للبرامج.

وذكرت الهيئة أن قائمة الشهادات المهنية المعتمدة تغطي العديد من مجالات وقطاعات العمل، حيث تتضمن «الموارد البشرية، إدارة البرامج والمشروعات، الصحة والسلامة، القضائية والقانونية، تقنية المعلومات، الإعلام، التدقيق والحوكمة، المالية والمحاسبة، التطوير المؤسسي، التغير المناخي والبيئة، الهندسية، خدمات الدعم». وتعد مبادرة «النخبة» للشهادات المهنية إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، الهادفة إلى تنمية مهارات موظفي الحكومة الاتحادية، وتطوير قدراتهم التخصصية والمهنية.