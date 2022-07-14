تأهيل 2000 من الكوادر المواطنة للعمل في قطاع التمريض قبل نهاية العام

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بفتح باب التسجيل أمام الكوادر المواطنة للحصول على منحة دراسية مدفوعة في قطاع التمريض، ضمن «برنامج نافس لتطوير كوادر قطاع التمريض»، اعتباراً من بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، مؤكداً أن برنامج المنحة يستهدف ضم 2000 مواطن خلال العام الجاري، من مختلف مناطق الدولة.

وأوضح المجلس، أن برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض يتضمّن ثلاثة مسارات تدريبية وأكاديمية، الأول تحت مسمى «المساعد الصحي»، والثاني يمنح دبلوماً عالياً في طب الطوارئ، بينما المسار الأخير يمنح شهادة البكالوريوس للتمريض، على أن تكون الدراسة في أي من كلية فاطمة للعلوم الصحية، أو كليات التقنية العليا، أو جامعة الفجيرة، لافتاً إلى أن المواطنين الراغبين في التقدّم للبرنامج سيحصلون على منح دراسية مدفوعة بنسبة 100%، وكذلك حوافز مالية على مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أن «برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض» يسعى إلى تأهيل وتوظيف نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة في قطاع التمريض بمختلف تخصصاته في الدولة، بحلول عام 2026، من خلال توفير منح دراسية مدفوعة، لاسيما أن برنامج التمريض يعد جزءاً من خطط توطين المهنة، لاستقطاب الكوادر المواطنة بالعدد والنوعية الملائمة لسد احتياجات المجتمع الصحية، والإسهام في توفير رعاية صحية متميزة.

ودعا المجلس الكوادر المواطنة إلى التفاعل مع البرنامج للتمتع بالمزايا المقدمة للعمل بقطاع التمريض، وكذلك لاستكشاف التخصصات المهنية المختلفة المقدمة في هذا المجال الذي أفرز أبطالاً في الخطوط الأمامية خلال جائحة «كوفيد-19»، مشدداً على أن معاهد وأكاديميات التعليم والتدريب المهني والتقني التي خرّجت مواطنين متخصصين في هذا المجال، استطاعت أن تسهم بشكل فاعل في زيادة نسب التوطين في مؤسسات القطاع الخاص التي فتحت أبوابها للخريجين الجدد من المواهب المواطنة، واستفادت من طاقاتهم وإمكاناتهم، لتزيد نسبة مشاركة القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، وتعزّز مساهمتها في تطوير سوق العمل ورفدها بأفضل الكفاءات المواطنة.

وأشار المركز إلى أنه أبرم اتفاقات ومذكرات تعاون مشترك مع عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية، في إطار استراتيجية الدولة و«مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، بهدف تطوير كوادر مواطنة في مجال التمريض، ما يسهم في زيادة أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الصحي في الدولة، بينها اتفاق مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، على تدريب وتمكين المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال خطة متقدمة تطبقها الكلية، التي تعتمد مناهج أكاديمية وتطبيقية ومختبرات فائقة الجودة ومواكبة لأحدث المعايير والنظم والآليات العالمية، وتملك الريادة لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة في هذه التخصصات.

لجنة مشتركة

شكّل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لجنة مشتركة مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، تتولّى الإشراف على سير عمل وتطبيق بنود اتفاق التعاون المشترك لتأهيل الشباب المواطنين للعمل بقطاع التمريض، باعتبارها تشكل أهمية كبيرة لصناعة الكوادر الوطنية الماهرة في التخصصات الصحية.

ويهدف برنامج «نافس» إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news