وظيفة من 3 شروط في الرقابة المالية بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أعلنت دائرة الرقابة المالية في حكومة أم القيوين، عن توفر وظيفة محاسب، وحددت ثلاثة شروط للتقدم إليها، وهي أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وأن يجيد اللغتين العربية والانجليزية تحدث وكتابة.

وأوضحت أنه من يجد في نفسه الكفاءة للوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة على البريد الالكتروني التالي: info.fad@uaqgov.ae

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