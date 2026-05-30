«اشهد لي إني محترم» هكذا ذكر شاهد في واقعة سرقة أمام النيابة العامة في دبي مقرراً بأن صديقه المتهم تواصل معه طالباً منه الإدلاء بشهادة تؤكد حسن سيره وسلوكه، في محاولة لتخفيف وقع الاتهامات الموجهة إليه في القضية.

القضية بدأت حين تقدم سائق سيارة أجرة ببلاغ أكد فيه تعرضه لسرقة محفظته أثناء وجود ركاب داخل مركبته، موضحاً أن المحفظة كانت تحتوي على مبالغ مالية وأوراق شخصية. وقال إن متهماً كان يجلس في المقعد الخلفي طلب منه مناديل ورقية ففتح له الصندوق الذي يقع تحت يديه، فلم يكتفِ الراكب بالحصول على المناديل، بل أخذ المحفظة معه، وحين انتبه السائق بعد انتهاء الرحلة هرب المتهم بمساعدة صديقين كانا معه. وخلال التحقيقات ظهر صديق رابع للمتهم، أفاد بأن الأخير طلب منه التدخل للشهادة بأنه شخص «حسن السيرة والسلوك»، ولا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأفعال. واعتمدت المحكمة على مجموعة أدلة وشهادات وتحريات ربطت المتهمين بواقعة السرقة، وانتهت إلى إدانتهم ومعاقبتهم بالحبس والغرامة.