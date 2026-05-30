أروقة المحاكم

عثر شخص من جنسية إفريقية على بطاقة ائتمانية مملوكة لشخص آخر وبدلاً من تسليمها كما يفرض عليه القانون استخدمها في عمليات شراء.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهمتي الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير واستخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها بدون تصريح بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة، وعاقبته المحكمة بغرامة ألفي درهم عن الجريمة إضافة إلى قيمة المال المستولى عليه 917 درهماً.