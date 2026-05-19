«قضاء أبوظبي»: ارتفاع نسبة الفصل في القضايا باليوم نفسه بنسبة 73%

واصلت دائرة القضاء في أبوظبي ترسيخ مكانتها نموذجاً استثنائياً في كفاءة وسرعة الفصل في الدعاوى المقيدة، خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تمكّنت من المحافظة على معدلات إنجاز نوعية بلغت 99%، في تأكيد لاستدامة كفاءة منظومتها وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة والدقة.

وأظهر التقرير ربع السنوي لمؤشرات الأداء، تحقيق تطور نوعي في سرعة الفصل في القضايا، حيث ارتفعت نسبة الفصل في القضايا الجزائية التي أحيلت وحُكمت في اليوم نفسه بنسبة 73%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة لتطوير المنظومة القضائية، عبر تسريع إجراءات التقاضي، وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى العالمي.

وعلى مستوى المحاكم، بلغت نسبة الإنجاز 99% في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و98% في محكمة أبوظبي التجارية، و96% في محكمة أبوظبي العمالية، ما يجسد فاعلية منظومة إدارة الدعاوى وتكامل الإجراءات القضائية، وقدرة المنظومة العدلية على مواكبة المتطلبات الحديثة، وتعزيز ثقة المتعاملين بكفاءة الخدمات القضائية. وأصدرت النيابة العامة 1721 أمراً جزائياً بزيادة قدرها 35%، في مؤشر يُترجم النجاح في تطبيق أفضل الممارسات الرائدة، وتطوير آليات العمل لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.