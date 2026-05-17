تورطت امرأة عربية ليس لها سوابق أو سجل جنائي، في سرقة منتجات ترغب فيها، عندما قررت أن تتسوق لزينتها لكن بطريقة غير شرعية، فقصدت متجرين متخصصين في بيع هذه الأغراض. فسرقت عبوتَي كريم جسم، وعبوتي عطر، إضافة إلى مساكة شعر، تبلغ قيمتها الإجمالية 352 درهماً.

وبعد نجاحها في تنفيذ السرقة الأولى تمادت في تصرفاتها، وقررت تنفيذ الفعل ذاته في محل ثانٍ، لكن أثر جريمتها خاب نتيجة كشف أمرها من قبل حارس أمن أمسك بها وبحوزتها المسروقات، فأحيلت إلى مركز الشرطة ومنها إلى النيابة العامة.

وبسؤالها في محضر استدلال الشرطة أقرت بجريمتها، لكنها تراجعت عن اعترافاتها أمام النيابة العامة وأنكرت التهمة المسندة إليها، ثم غيرت أقوالها مرة أخرى حين مثلت أمام المحكمة، بعد أن أدركت أن الإنكار لن يفيد في ظل توثيق الواقعة بكاميرات المراقبة، وضبطها متلبسة بحوزتها المسروقات.

واعترفت أخيراً بجريمتها، طالبة استعمال الرأفة معها، كونها ليست من أصحاب السوابق، واستجابت المحكمة لطلبها، مكتفية بحبسها شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمها قيمة المسروقات فقط.