أروقة المحاكم

لم يلتزم شاب خليجي من الخاضعين لنظام الفحص الدوري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي بالحضور وإعطاء العيّنة في الوقت المحدد، رغم توقيعه على تعهد بعدم الممانعة من تقديم عينة لفحصها وفق النظام الدوري والمفاجئ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الامتناع دون مبرر عن إعطاء عينة الفحص اللازم.

وأفاد أمام المحكمة بأن ظروفاً قهرية حالت دون حضوره في الوقت المحدد وإعطاء العينة المطلوبة، فاطمأنت المحكمة لأقواله وقضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.