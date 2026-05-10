تجاوز الإشارة الحمراء ينتهي بإصابة سائق وتحطم مركبتين

قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق آسيوي 7000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري على شارع الوصل نتيجة تجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء، ما أسفر عن إصابة رجل وإتلاف مركبتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث وقع على شارع الوصل، حين كان المتهم يقود مركبة خاصة، قبل أن يعبر التقاطع رغم الإشارة الضوئية الحمراء، وفق ما أثبتته التحقيقات والمعاينة المرورية.

وبحسب أوراق الدعوى، أدى تجاوز الإشارة إلى اصطدام مركبته بسيارة أخرى، ما تسبب في إصابة قائدها، آسيوي الجنسية، بإصابات جسدية متفاوتة، إلى جانب أضرار مادية لحقت بالمركبتين. وأظهرت المعاينة الفنية للحادث أن الخطأ وقع بالكامل على عاتق المتهم، نتيجة قيادته بإهمال ودون انتباه، وعدم التزامه بالإشارة المرورية، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات وأمام المحكمة بارتكابه الواقعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يُعد من أخطر المخالفات المرورية، نظراً لما قد يترتب عليه من حوادث مفاجئة وعنيفة داخل التقاطعات، خصوصاً في الطرق الحيوية ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

كما أوضحت أن اعتراف المتهم جاء متوافقاً مع ما أثبتته المعاينة ومحضر الضبط، الأمر الذي عزز قناعة المحكمة بثبوت التهم المسندة إليه، سواء في ما يتعلق بالتسبب بالإصابة الخطأ أو إتلاف ممتلكات الغير.

وأضافت المحكمة أن الجرائم المرتكبة ارتبطت جميعها بفعل واحد ونشاط إجرامي مترابط، ما استوجب تطبيق العقوبة المقررة للجريمة الأشد، وفقاً لأحكام الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات. وانتهت المحكمة إلى تغريم المتهم 7000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

