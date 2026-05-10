تورط شاب آسيوي في جريمة سب وقذف على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي حيال إحدى قريباته.

وبحسب تفاصيل الدعوى، فوجئت المجني عليها بأن المتهم نشر صورة شخصية لها على حسابه بإحدى المنصات، وطعن في سلوكها، ثم نشر صورة والدها وسبه وقذفه بالطريقة ذاتها.

فبادرت المجني عليها إلى إبلاغ الشرطة، وأفادت في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم أهانها وحط من قدرها أمام أسرتها والأشخاص الذين اطلعوا على المنشور، خصوصاً أنها متزوجة من قريب له، كما أنه نشر صورتها وصورة والدها دون استئذان.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تم فحص حسابه الشخصي من قبل خبراء الأدلة الإلكترونية، وعُثر على المنشور محل الجريمة.

وباستجواب المتهم ساق مبرراً غير منطقي، إذ أفاد بأن قريبته هي التي أخذت هاتفه، وكانت تحتفظ بكلمة السر، فدخلت إلى حسابه، ونشرت الصور والعبارات المسيئة بنفسها. وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الدليل استقام على صحة إسناد تلك التهمة للمتهم، أخذاً بشهادة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، لكنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها استعمال الرأفة معه، وتقضي بتغريمه 3000 درهم.