أروقة المحاكم

تطوّر خلاف مروري بين امرأتين على أسبقية المرور، إلى مشادة، ثم تصرُّف غير أخلاقي، بحسب إحداهما التي أفادت بأن الأخرى وجّهت إليها إشارة مخلة، وبناء على ذلك بادرت إلى إبلاغ الشرطة. وبعد استدعاء طرفي الدعوى، رفضتا الصلح، فتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنح. وأمام المحكمة تمسكت المتهمة بإنكارها حدوث الواقعة، مشيرة إلى أن الأخرى هي التي انفعلت وأساءت إليها، وفي ظل تعذر إثبات الواقعة، قضت المحكمة ببراءة المتهمة.