«قضاء أبوظبي» تُنجز 10 آلاف معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية خلال 15 شهراً

سجّلت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، قفزة قياسية في منظومة خدماتها التوثيقية بإنجاز نحو 10 آلاف معاملة كاتب عدل باللغة الإنجليزية، في غضون 15 شهراً، ما يعكس التصاعد المستمر في الطلب على الخدمات التخصصية التي توفرها الدائرة للمتعاملين محلياً ودولياً، ويُرسّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يدعم استدامة الأعمال وتنافسية البيئة الاستثمارية.

وأكّد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن هذا الإقبال يبرهن على نجاح الخطط التطويرية في مساندة المستثمرين، وتقديم خدمات بمعايير دولية ترتكز على الدقة والشفافية.

وعلى صعيد البيانات الرقمية، كشفت الإحصاءات الرسمية لمكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، عن إتمام 8160 معاملة، خلال عام 2025، لمستفيدين ينتمون إلى 123 جنسية من شتى أقطار العالم، بينما واصل المكتب تميّزه، خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بتسجيل 1757 معاملة إضافية.