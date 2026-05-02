سائقة تصدم «دراجة نارية» بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه

قضت محكمة السير والمرور في دبي بتغريم امرأة من جنسية دولة عربية مبلغ 1000 درهم، بعد إدانتها بالتسبب في إصابة قائد دراجة نارية «ديليفري»، وإتلاف مركبته، نتيجة القيادة دون انتباه ودخولها الطريق قبل التأكد من خلوه.

وتعود تفاصيل القضية، إلى حادث وقع في نطاق اختصاص مركز شرطة بر دبي، حين قادت المتهمة مركبتها دون مراعاة لظروف الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، ما أدى إلى اصطدامها بدراجة نارية، وإصابة قائدها بإيذاء جسدي وفقاً للتقرير الطبي.

وبحسب ما استقر في يقين المحكمة، فإن خطأ المتهمة تَمَثل في دخولها الشارع دون التأكد من خلوه، ما تسبب بشكل مباشر في وقوع الحادث، وإلحاق أضرار بالمجني عليه ومركبته.

واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى مجموعة من الأدلة، شملت تقرير الحادث المروري والرسم التخطيطي، إلى جانب المعاينة التي أثبتت مسؤولية المتهمة عن الواقعة، فضلاً عن التقرير الطبي الذي بيّن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

كما عززت المحكمة قناعتها بما ورد في شهادة مخطط الحادث، التي أكدت أن سبب الاصطدام يرجع إلى خطأ المتهمة، نتيجة عدم التأكد من خلو الطريق قبل الدخول إليه، إضافة إلى اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات بارتكاب الواقعة.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة الاتهام المسند إليها، وقدمت مذكرة بدفاعها، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الإنكار، في ضوء الأدلة القائمة التي اطمأنت إليها وثبوت الخطأ في جانبها.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة تشكل جريمتين مرتبطتين، هما المساس بسلامة جسم الغير نتيجة الخطأ، وإتلاف مال مملوك للغير، ومن ثم قضت بتوقيع العقوبة الأشد وفقاً للقانون، مع الأخذ بظروف الواقعة وتخفيف العقوبة.

وقضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهمة 1000 درهم، عن التهم المسندة إليها للارتباط، بعد ثبوت مسؤوليتها عن الحادث وما نتج عنه من إصابات وأضرار.

بالتنسيق مع محاكم دبي