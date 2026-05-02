أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخصين من جنسية دولة آسيوية بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وعاقبت كلاً منهما بالحبس لمدة شهر عمّا أسند إليهما من اتهام، إضافة إلى تغريم الأول 2000 درهم، والثاني 500 درهم قيمة المال المستولى عليه، وإبعادهما عن الدولة.

وكان الاتهام الموجه إلى المدانين عند الإحالة هو الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، وذلك باستخدام إحدى وسائل الاحتيال الإلكتروني، لكن تبيّن بعد إجراء التحقيقات أنهما تورطا في إخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة.