فتاة تقاضي شقيقها بسبب 15 ألف درهم سُلفة اعتبرها هبة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شقيقته مبلغاً قدره 15 ألف درهم، كانت قد حولته له على سبيل القرض، ورفض رد المبلغ وادعى أنها هبة منها لمساعدته.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 15 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه طلب منها بحكم صلة القرابة والروابط الأسرية بينهما مساعدة مالية لمروره بضائقة، فاستجابت وحوّلت له مبالغ مالية عدة، على فترات متفرقة، عبر تحويلات بنكية، بلغ إجماليها مبلغ المطالبة، وذلك على سبيل القرض، على أن يلتزم بردّها لاحقاً، إلا أنه رغم مطالبتها المتكررة له بالسداد، ظل يماطل من دون مسوغ مشروع، وذلك على الرغم من ثبوت استلامه المبالغ وإقراره بها بموجب المحادثات المتبادلة بينهما والمستندات البنكية المؤيدة، كما لم تفلح محاولاتها في تسوية النزاع ودياً حتى بعد تدخل الجهات الشرطية وتعهده بالسداد، إذ استمر في امتناعه عن الوفاء بالتزامه، فيما أكد المدعى عليه أن المبلغ كان على سبيل الهبة، إلا أنه لا يمانع في رد المبالغ في حال تم القضاء بذلك.

وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة إلى المدعية، فحلّفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن جميع المبالغ المحولة للمدعى عليه، وقدرها 15 ألف درهم، كانت على سبيل السلفة والدَّين وليست هبة أو تبرعاً، وأن ذمته مازالت مشغولة بذلك المبلغ ولم يسدد منه أي شي، والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه، رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً، متى خلت الدعوى من دليل كامل، مشيرة إلى أنها رأت في المستندات المقدمة ضمن أوراق الدعوى قرينة على ما تدعيه المدعية وأكملته بتوجيه اليمين المتممة لها، كما أن المدعى عليه حضر ولم يتمكن من إثبات عدم صحة ما تدعيه المدعية، إضافة إلى خلو أوراق الدعوى مما يدل على سداده المبالغ المطالب بها، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.