ما هي عقوبات الانضمام إلى جماعات معادية، ونشر الشائعات وقت الأزمات؟ ومتى تتحقق جريمة التخابر؟

التشريعات الجزائية تُقرر عقوبات مشددة على الجرائم التي تمس أمن الدولة، وينص قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو انضم إلى أي جماعة أو تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم أو تعطيل أحكام الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، كما تمتد العقوبة إلى كل مَن يتعاون مع هذه الكيانات أو يدعمها مع علمه بأهدافها.

وفيما يتعلق بنشر الشائعات فإن القانون يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعمَّد إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة في زمن الحرب أو الأزمات، إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية، وتُشدد العقوبة إذا ارتبطت هذه الأفعال بجهات خارجية معادية.

أما جريمة التخابر فهي تتمثل في السعي أو التواصل مع دولة أجنبية أو جهة تعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الاقتصادي للدولة، ويشمل ذلك تسريب معلومات سرية أو التعاون بما يضر بمصالحها، وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه.