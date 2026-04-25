أفلتت مديرة ذكية بإحدى الدوائر من عملية احتيال محكمة تبين أن مطلقها كان يقف وراءها لنهب ممتلكاتها. وأفادت الواقعة التي نشرتها النيابة العامة، في زاوية جريمة وعبرة، بأن الزوج السابق جنّد مشعوذاً إلكترونياً للتواصل مع مطلقته وإيهامها بأن هناك من يستهدفها بالسحر. وأفادت المجني عليها بأنها فوجئت برسالة غريبة عبر بريدها الإلكتروني من شخص مجهول تحتوي طلاسم غير مفهومة وتحذرها من خطر يهددها، فاعتبرت أن الرسالة مجرد عبث أو دعاية عشوائية، لكنها صُدمت برسالة أخرى تحتوي صوراً خاصة ومعلومات شخصية عن عائلتها، فلم تستطع تجاهلها وسألته عن هويته، فأخبرها أنه خبير في أمور السحر والأعمال، ويريد مساعدتها من تهديد أحد أقاربها الذي استعان بساحر للإضرار بها. وأشارت إلى أن المشعوذ المجهول أبلغها بأنه يقيم في مكان بعيد، ومستعد للقدوم إليها ليساعدها في درء الخطر، فسايرته وأبلغت الشرطة، واستدرجته إلى كمين وتم القبض عليه. وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة اعترف بأنه مستخدم من قبل طليقها، الذي قُبض عليه، وأُحيلا لمحكمة الجنح وقضت بإدانتهما.