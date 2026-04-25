أروقة المحاكم

أدانت المحكمة الابتدائية في دبي شخصاً من جنسية دولة آسيوية بتهمة تعاطي المخدرات، وعاقبته بغرامة قدرها 30 ألف درهم عما أُسند إليه، إضافة إلى منعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وبدوره طعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، كما طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإضافة تدبير الإبعاد، فقبلت المحكمة الطعنين شكلاً وأيدت الحكم الابتدائي مقررة إبعاد المدان.