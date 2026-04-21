«قضاء أبوظبي» يعتمد تسجيل 16 محامياً إماراتياً جديداً

اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي تسجيل 16 محامياً ومحامية من مواطني الدولة بجدول المحامين المشتغلين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، دعماً لجهود توطين المهن القانونية، وتعزيزاً للدور المحوري للكوادر الوطنية في إرساء دعائم العدالة.

وأقرت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، تجديد قيد 12 محامياً ممن انتهت صلاحية قيدهم لفترة تجاوزت شهرين، كما وافقت على نقل ثلاثة محامين إلى جدول غير المشتغلين، وتجديد تسجيل مندوبين اثنين لمكاتب محاماة لمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية.

وفي ما يخص المسار المهني للكوادر القانونية، تعاملت اللجنة مع سبعة طلبات متنوعة، تهدف في مجملها إلى تيسير المتطلبات الإجرائية وتعزيز كفاءة الآليات التنظيمية لأداء أعمال المحامين، بما يواكب التطورات القضائية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق انسيابية الممارسة القانونية وتوفير المقومات الداعمة لـتمكين الكوادر الوطنية في العمل القانوني.

وفي جانب الرقابة والجودة، اطلعت اللجنة على ثلاث شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات التي تضمن التزام معايير مزاولة المهنة، بما يكفل صون حقوق الأطراف المرتبطة بالدعاوى القضائية، وحماية موقفهم القانوني وفق التشريعات والقوانين السارية.