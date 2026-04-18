نظرت محاكم دبي قضية شخص عربي تعرض لسرقة هاتفه الذكي من داخل منزله، قبل أن تقوده التقنيات الحديثة إلى كشف خيوط الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبدأت الأحداث حين عاد إلى منزله، لتبلغه زوجته باختفاء الهاتف، ما أثار شكوكه حول تعرضه للسرقة. لم يترك الأمر للمصادفة، إذ فعّل خاصية «اعثر على هاتفي» عبر جهاز آخر، ليبقى مترقباً أي إشارة قد تقوده إلى هاتفه المفقود.

وبعد أيام تلقى تنبيهاً يفيد بتشغيل الهاتف بالقرب من أحد المطاعم، فتوجه إلى الموقع ورجح أن يكون بحوزة أحد عمال التوصيل، وتعاون مع إدارة المطعم حتى تمكن من تحديد الشخص الذي كان يستخدم الهاتف بالفعل. وبمواجهته، أفاد عامل توصيل بأنه حصل على الهاتف من صديق له بقصد تجربته قبل شرائه، ما دفع صاحب الهاتف إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، لتكشف التحريات لاحقاً أن خادمة تعمل بنظام جزئي هي من سرقت الهاتف من المنزل وباعته، فيما أُحيل العامل إلى النيابة بتهمة حيازة متحصلات سرقة، وعوقبت الأولى بالحبس.