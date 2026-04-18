أروقة المحاكم

عثرت امرأة من جنسية دولة إفريقية على حقيبة تحتوي على مبلغ من المال بعُملة أجنبية وكمبيوتر لوحي، أمام مرفق عام وبدلاً من أن تسلمها إلى الجهات المختصة، استولت عليها وأنفقت المبلغ الذي عثرت عليه، واحتفظت ببقية المعثورات.

وحين عاد صاحب الحقيبة إلى المكان الذي تركها فيه لم يجدها، فأبلغ الشرطة التي راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها بالتهمة الموجهة إليها اعترفت بارتكاب الواقعة، وضبطت الحقيبة التي استولت عليها في مسكنها.

وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح بتهمة الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير، وانتهت المحكمة إلى إدانتها وقضت بحبسها شهراً، وغرامة 6157 درهماً، والإبعاد عن الدولة.