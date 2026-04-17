«نيابة دبي» الأكثر مرونةً وفق تصنيف عالمي

حصلت النيابة العامة في دبي على نتيجة تقييم «3 نجوم» لنضج المرونة المؤسسية، من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية (ICOR).

ويُعدّ تقييم الـ«3 نجوم» التصنيف الأعلى الذي تمنحه المنظمة للمؤسسات الأكثر مرونة في العالم.

كما تُعدّ هذه الشهادة نجاحاً للنيابة العامة في دبي، باعتبارها أول جهة قضائية على المستويين المحلي والعالمي، تحصل عليها، وهي تأتي ثمرة لسعيها الدؤوب في تبني الرشاقة والمرونة المؤسسية في العمل الحكومي، إلى جانب حرصها على الاستمرار في التطوير المتواصل لسياساتها وأنظمتها، من أجل مواكبة أحدث المعايير العالمية، وضمان مرونة فائقة في التعامل مع المستجدات.

وقال النائب العام المساعد، المستشار يوسف حسن المطوع، إن النيابة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير قدرات الكوادر البشرية ومنظومة العمل في مجال المرونة المؤسسية، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة، موضحاً أن الاستراتيجية تركز على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال الاستجابة للتوجهات العالمية والجاهزية عند الحاجة إلى التغيير.

وأفاد المطوع بأن حصول النيابة العامة على تقييم «3 نجوم» يسهم في دعم منظومة التميّز والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن قدرتها الدائمة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات تطرأ على احتياجات وتوقعات المتعاملين، من أجل ضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.