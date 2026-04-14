شرطة دبي تضبط سائق مركبة استخدمها في استعراض خطر ومتهور

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائق مركبة استخدمها في استعراضات خطرة على شارع المارينا، في سلوك مروري مُتهور شكّل خطراً على حياة مُستخدمي الطريق وهدد سلامتهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن ضبط المركبة جاء ضمن جهود الدوريات المرورية في تطبيق مبادرة «طرق هادئة»، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الفوضى المرورية والضوضاء داخل المناطق السكنية.

وأوضح أن الدوريات المرورية رصدت مركبة وهي تقوم بأعمال استعراض، وانحرافات مفاجئة، وقيادة متهورة على الطريق العام، بطريقة تُعرِّض حياة السائق ذاته وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، فضلاً عن التسبب في إرباك الحركة المرورية في الشارع، حيث تم استيقاف المركبة وإحالة السائق إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وحذّر بن سويدان من السلوكيات المرورية الخطرة، مثل الاستعراض والتفحيط والانحراف المفاجئ والقيادة بطيش وتهور، مؤكداً أن قانون السير والمرور الاتحادي، يعاقب كل من يقود مركبة بطريقة تُعرِّض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم حجز المركبة، وإحالة السائق إلى القضاء.