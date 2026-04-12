تعرفت امرأة على رجل يملك شركة شحن، استعانت به لشحن منقولات إلى بلادها، وتوطدت علاقتهما، حتى استعانت به لشحن منقولات لأحد معارفها مقابل عمولة، لكنه تنصل من وعده لها.

جرت الأحداث بشكل اعتيادي، إلى أن طلبت منه مساعدتها في العثور على سكن، فعرض عليها شقة تابعة له، وبعد فترة دعاها إلى منزله لتقديمها لشقيقته، لكنها فوجئت بأنه كان موجوداً بمفرده. وعندما تصرف معها بشكل غير لائق، هددته بإبلاغ الشرطة، ثم انتقمت منه - بسبب العمولة وتصرفاته - وأبلغت زوجته بما حدث.

وجاء رد فعل الرجل صادماً، إذ كشف لها أنه صورها عبر كاميرات زرعها في الشقة التي أقامت فيها، وأكد أن لديه تسجيلات صوتية لها، وهددها بنشر الصور، فبادرت إلى إبلاغ الشرطة، التي أحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، حيث صدر بحقه حكم جزائي نهائي بالحبس ستة أشهر والإبعاد والغرامة.