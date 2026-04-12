أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص من جنسية دولة آسيوية بتهمتين، الأولى الاستيلاء بنية التملك على مال ضائع مملوك للغير، والثانية استخدام بطاقة ائتمانية، أو إلكترونية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بدون تصريح، بقصد الحصول على أموال أو أملاك الغير، أو الاستفادة من الخدمات المتاحة، إذ استولى المتهم على بطاقة تابعة لزميله في السكن واستخدمها في شراء أغراض دون علم مالكها.

وعاقبته المحكمة على التهمة الأخيرة بغرامة قدرها 2000 درهم، فيما انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة للتهمة الأولى بالتصالح.