إصابة شخص وإتلاف مركبة نتيجة عدم ترك مسافة أمان

قضت محكمة السير في دبي بإدانة سائق تسبب في إصابة شخص وإتلاف مركبة، نتيجة قيادته بإهمال، وعدم ترك مسافة أمان كافية.

وكان المتهم قاد مركبته على شارع الخيل باتجاه قرية جميرا الدائرية، قبل أن يتسبب، نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، في الاصطدام بمركبة أخرى تسير أمامه.

وقالت التحقيقات إن المتهم لم يترك مسافة كافية بينه وبين المركبات، ما أدى إلى وقوع التصادم، وأسفر عن إصابة قائد المركبة الأخرى بإيذاء جسماني، إلى جانب حدوث أضرار بالمركبة المتضررة.

وأظهرت المعاينة أن الخطأ وقع بالكامل من جانب المتهم، فيما أكد محضر الضبط ما انتهت إليه التحقيقات من مسؤوليته عن الحادث، خصوصاً مع ثبوت قيادته دون مراعاة ظروف الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين.

وأقر المتهم أمام المحكمة بما نُسب إليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة جاءت متساندة ومترابطة، من محضر الضبط والمعاينة واعتراف المتهم، وتقرير خبير السير، بما يكفي لتكوين عقيدتها بثبوت ارتكابه الواقعة.

وأوضحت أن الجريمتين، وهما المساس بسلامة جسم إنسان وإتلاف مال مملوك للغير، ارتبطتا بسلوك واحد لا يقبل التجزئة، ما استوجب معاقبته بعقوبة واحدة باعتبارهما جريمة واحدة.

وفي ضوء ظروف الدعوى، قررت المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة، وقضت بغرامة 3000 درهم مع وقف العمل برخص قيادته لمدة ثلاثة أشهر.