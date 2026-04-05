لا تخلو القضايا التي تنظرها محاكم الدولة من الغرابة أحياناً نتيجة تصرفات غير متوقعة من المتهمين، مثل قضية في أرشيف محاكم دبي، تورط فيها أب وابنه، من جنسية عربية، بجريمة غير مبررة، قادتهما إلى الحبس والغرامة.

بدأت القصة حين قرر الابن، البالغ من العمر 29 عاماً، التحايل على القانون بتزوير تصريح وقوف صادر من هيئة الطرق والمواصلات لمركبة والده، إذ أضاف إليه بيانات مركبته الخاصة، وتلاعب في تاريخ انتهاء التصريح، غير متوقع يقظة مفتشي المواقف. ولاحظ أحد مفتشي الهيئة التصريح الدائم من خلف الزجاج، فاشتبه فيه، ودقق على بياناته ليكتشف أنه مزور، وأن البيانات المدونة ليست عائدة إلى المركبة المصرح لها.

وأثناء الاتصال بصاحب المركبة، وانتظار وصوله، ارتكب الأب تصرفاً بالغ الغرابة، إذ ظن أن بإمكانه مغافلة رجال الشرطة والمفتش، فأخذ التصريح وأخفاه، غير مدرك أنه تم تصويره.

وأحيل الأب وابنه إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي قضت بإدانتهما.