شاركتُ في مسابقة رمضانية، وأجبتُ عن السؤال المطروح بشكل صحيح، وكان مُعلناً أن الجائزة عبارة عن سيارة. وبعد ذلك تم إبلاغي بفوزي، إلا أنني عندما راجعت الشركة لاستلام الجائزة، أفادت بأنها عدلت عن وعدها وأعلنت إلغاء الجائزة بعد أسبوع من إجابتي. وقد مضى على ذلك نحو شهرين، فهل يحق لي المطالبة بالجائزة؟ «أ.م»

بدايةً، يجب بيان أن الوعد بجائزة يُعد التزاماً قانونياً متى وُجّه إلى الجمهور مقابل القيام بعمل معين.

وقد نص القانون على أن من يوجه وعداً بجائزة للجمهور يلتزم بمنحها لمن قام بالعمل المطلوب، ولو تم ذلك دون نظر إلى الوعد ذاته. وإذا لم يُحدد الواعد أجلاً، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة.

إلا أن هذا الرجوع لا يؤثر في حق من أتم العمل قبل إعلان العدول. وبناءً على ذلك، إذا كنت قد أجبت عن سؤال المسابقة قبل إعلان الشركة تراجعها، فإن حقك في الجائزة يظل قائماً.

كما نص القانون على أنه لا تُسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم تُرفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان العدول. وبما أن المدة التي انقضت لا تتجاوز شهرين، فلايزال من حقك المطالبة بالجائزة.

وعليه، يحق لك قانوناً المطالبة بالحصول على الجائزة، لقيامك بتنفيذ شروطها قبل عدول الجهة المنظمة عن وعدها.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس