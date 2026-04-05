قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة شخص، من جنسية دولة آسيوية، بتهمة حيازة مؤثرات عقلية (مخدرات)، بقصد الاتجار بها في الدولة.

وأصدرت حكماً بمعاقبته بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم.

وقررت إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما أصدرت قراراً بمنعه من تحويل، أو إيداع أموال للغير، بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ويستمر سريان قرار المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.