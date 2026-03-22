تصادم 4 مركبات وسقوط عمود إنارة بسبب تجاوز إشارة حمراء

قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق مبلغ 10 آلاف درهم بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري مركب نتيجة تجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء وقيادته مركبة دون رخصة قيادة، ما أدى إلى إصابة شخص وإتلاف عدد من المركبات.

وتعود تفاصيل القضية عندما قاد المتهم مركبته بإهمال ودون الانتباه للطريق، متجاوزاً الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر، ما تسبب في وقوع تصادم متسلسل بين مركبات عدة.

وبحسب أوراق القضية، فإن السائق انحرف بمركبته داخل التقاطع بعد تجاوزه الإشارة الحمراء، فاصطدم بمركبة أخرى، الأمر الذي أدى إلى انحرافها واصطدامها بعمود إنارة، ليسقط العمود على مركبة ثالثة، بينما واصلت المركبة المتسببة مسارها لتصطدم بمركبة رابعة.

وأسفر الحادث عن إصابة امرأة كانت برفقة المتهم داخل المركبة، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمركبات المتضررة نتيجة التصادم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكن يحمل رخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص وقت وقوع الحادث، كما تبين من خلال تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث أن السبب الرئيس للتصادم هو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم الانتباه أثناء القيادة.

واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى محضر الضبط وتقارير المعاينة الفنية للحادث، إضافة إلى التقرير الطبي الخاص بالمصابة، فضلاً عن اعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات بقيادته المركبة دون رخصة قيادة.

ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لإثبات ارتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه، والمتمثلة في المساس خطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة دون رخصة قيادة. وقضت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم 6000 درهم عن التهمتين الأولى والثانية، و4000 درهم عن تهمة قيادة المركبة دون رخصة قيادة، ليصل إجمالي الغرامة إلى 10 آلاف درهم.

