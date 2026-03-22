شُوهد شاب يتصرف بطريقة غير متزنة بالقرب من أحد الأندية الرياضية في وقت متأخر، فانتقلت دورية شرطة إلى المكان، وسئل عن حالته، فلم يعط جواباً واضحاً، وأرشد إلى مكان سيارته بصعوبة.

وبتفتيش السيارة عثر على عشبة سوداء مجففة، فاشتبه فيها أفراد الشرطة، وأحيلت المادة التي عثر عليها بحوزته إلى المختبر الجنائي، وتبين أنها نبتة مخدرة.

وبسؤاله أفاد بأنه يدرس الفنون بإحدى الجامعات، ويهوى الرسم والتصميم، وشاهد فيديو لأحد الفنانين على «يوتيوب» يتحدث عن تأثير تلك النبتة في إبداعه في الرسم، وزيادة قدرته على تقديم لوحات جميلة. ومتأثراً بهذا الفيديو قرر البحث عن تلك النبتة، واستغل سفره المتكرر إلى دولة أوروبية، وزار أحد المشاتل هناك، واشترى منها البذور، وزرعها في منزله، ثم جففها، وبدأ بتعاطيها، وفوجئ بأنها تقوده إلى الهلوسة، وبدلاً من أن تساعده أثرت فيه سلباً، وتراجع تحصيله الدراسي وخف شغفه للرسم، حتى وقع في يد الشرطة، وأحيل منها إلى النيابة العامة في دبي التي سردت القصة ضمن سلسلتها «جريمة وعبرة»، لتحذر من مخاطر الفضول لتجربة تلك السموم.

