إذا تم تحويل مال إلى حسابي البنكي، ولم أعلم من قام بالتحويل أو مصدر الأموال، فهل يحق لي التصرف فيه؟ (م.أ) دبي

بداية، لا يجوز قانوناً حيازة أو استخدام أموال يُجهل مصدرها، فوجود المبلغ في الحساب لا يمنح صاحبه حق التصرف فيه، خاصة إذا كان مصدره غير معلوم، إذ قد يكون متحصلاً من جريمة أو مرتبطاً بعمليات احتيال أو غسل أموال.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعمد تحويل أو نقل أو إيداع أموال غير مشروعة بقصد إخفاء مصدرها، أو إخفاء حقيقتها، أو حركتها، أو اكتساب حيازتها، أو استخدامها مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.

وعليه، فإن التصرف في الأموال دون التحقق من مصدرها قد يعرض السائل للمساءلة إذا ثبت علمه أو تعمده استخدامها رغم جهالة المصدر.

والتصرف الصحيح هو الامتناع عن استخدام المبلغ، وإبلاغ البنك فوراً، والتواصل مع الجهات المختصة أو قسم الجرائم الإلكترونية لإثبات حسن النية، وتجنب أي تبعات قانونية.