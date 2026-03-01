يضم أرشيف محاكم دبي كثيراً من القضايا الغريبة، مثل قضية بطلاها شخصان جمعتهما صداقة قديمة، وحلم مشترك بالسفر إلى بريطانيا، ودخلا إلى الدولة عبر مطار دبي بشكل طبيعي بجوازي سفريهما الأصليين، لكنهما قررا المغادرة بطريقة مختلفة.

القصة بدأت في بلدهما، حيث تعرّفا إلى شخص وعدهما بتوفير جوازين بريطانيين مزوّرين مقابل 20 ألف دولار لكل منهما، على أن يُدفع المبلغ بعد الوصول، ولم يُطلب منهما سوى صور شخصية، وأُبلغا بأن التسليم سيتم في منطقة الترانزيت بمطار دبي. وبحسب تحقيقات النيابة، فقد خططا معاً للأمر، والتقيا المتهم الثالث، وتسلما الجوازين وعليهما أختام خروج، وتوجها إلى بوابة الصعود للطائرة.

لكن عند إبراز الجوازين لموظف أمن الطيران، انكشف التزوير، وقبض عليهما، وأحيلا مع المتهم الثالث إلى المحكمة.

وهكذا تحول حلم بالهجرة إلى قضية تزوير انتهت قبل إقلاع الطائرة.