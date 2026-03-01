غرامة 15 ألف درهم ووقف الرخصة 3 أشهر لسائق

قضت محكمة دبي بتغريم سائق آسيوي 15 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته لثلاثة أشهر، بعد إدانته بقيادة مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية، والتسبب في إصابة قائد دراجة نارية وإتلاف مركبتين في حادث مروري بمنطقة الكرامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي غرفة القيادة والسيطرة بلاغاً بوقوع حادث بين مركبة خاصة ودراجة نارية أمام أحد المحال الشهيرة في منطقة الكرامة بالقرب من مطعم معروف، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن سائق المركبة (آسيوي) كان في حالة غير طبيعية.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأنه قاد مركبته دون انتباه ودون ترك مسافة كافية بينه وبين المركبات التي أمامه، فاصطدم بدراجة نارية كانت تسير في المسار ذاته، ما أدى إلى سقوط قائدها، وإصابته بإصابات متوسطة في يده اليمنى وقدمه، إضافة إلى كدمات متفرقة، وفق ما ورد في التقرير الطبي.

كما أسفر الحادث عن إتلاف المركبة والدراجة النارية، وثبت من الرسم التخطيطي لموقع الحادث أن الخطأ يعود بالكامل إلى سائق المركبة المتسبب.

وأمام المحكمة اعترف المتهم بالتهم المتعلقة بالتعاطي والقيادة تحت التأثير وإتلاف المال، وطلب استعمال الرأفة، فيما أنكر تهمة التسبب في إصابة المجني عليه، غير أن المحكمة لم تعول على إنكاره، معتبرة أن الأدلة الفنية ومحضر الضبط والتقرير الطبي وإقرار المتهم كافية لإثبات مسؤوليته.

وأكدت المحكمة أن الاتهامات جميعها انتظمت نشاطاً إجرامياً واحداً لا يقبل التجزئة، وقضت بمعاقبته بالغرامة 15 ألف درهم عن التهم مجتمعة، مع وقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ورفضت طلب إبعاده عن الدولة.

mfouda@ey.ae