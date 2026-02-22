يضم أرشيف محاكم دبي قضايا غريبة، من بينها دعوى دارت حول مغامرة غير محسوبة قام بها ثلاثة شباب أوروبيين من أصول عربية، حين قرروا سرقة سيارة يقودها سائق لدى إحدى الأسر.

تضمنت الواقعة، على الرغم من ارتكابها بطريقة بدائية، نوعاً من التحدي، تمثل في عدم وجود أدلة أو شهود، وجرى البحث عن السيارة إلى أن عُثر عليها في منطقة رملية، بعدما أشعل المتهمون النار فيها.

وبسؤال السائق المجني عليه، لم يدل بتفاصيل كثيرة، كون المتهمين كانوا يتحدثون بلغة لم يتعرف إليها، لكنه ذكر معلومة استوقفت محققاً فطناً، وهي أنهم كانوا يكررون كلمة تستخدم من جنسية بعينها. وكانت مفتاح القضية، فتم تتبع كاميرات المراقبة ورصد ثلاثة شباب، حددت هوياتهم وموقعهم وقُبض عليهم، وأقروا بأنهم ارتكبوا الجريمة على سبيل المغامرة، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء التي عاقبتهم بالحبس والغرامة والإبعاد.